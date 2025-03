Gazzetta - Lautaro, dietro l'indagine per la bestemmia la 'denuncia' di tifosi juventini: e il caso di Cambiaso...

AFP via Getty Images

La notizia risale alla giornata di ieri: la Procura federale guidata da Giuseppe Chiné ha trovato l'audio della presunta bestemmia pronunciata daal termine del più recente derby d'Italia tra, perso per 1 a 0 dai nerazzurri che hanno lasciato l'Allianz Stadium con una notevole dose di rabbia e frustrazione. Il caso ha fatto parecchio discutere nelle ultime settimane, perché sembrava che l'episodio non potesse essere indagato a fondo - per arrivare a un'eventuale squalifica dell'argentino - proprio per l'assenza di una prova audio a supporto delle immagini delle telecamere di DAZN.

Una 'denuncia' dietro l'audio della bestemmia di Lautaro Martinez

Il caso di Cambiaso

La Gazzetta dello Sport, però, oggi scrive che l'indagine sull'attaccante dell'Inter è partita solo dopo una denuncia di terzi (si parla di un'associazione di tifosi juventini), a cui erano allegati dei video con l'audio della tanto discussa espressione blasfema. In casi come questo la Procura Figc ha l'obbligo di aprire un procedimento, per accertare se i video siano reali e non fake (con i programmi di intelligenza artificiale di oggi, non è un’ipotesi così remota) e dunque se sia stato commesso un illecito.Per Lautaro, che ha deciso con un goal il match contro il Genoa successivo al derby d'Italia e oggi sarà regolarmente a disposizione per la super sfida contro il Napoli, prende sempre più corpo l'ipotesi del. Nel caso in cui ci si accordi prima del deferimento, il Codice di giustizia sportiva prevede una sanzione dimezzata: "dato che parliamo di un giornata di squalifica - scrive la rosea - patteggiare significherebbe essere puniti con una multa. Se invece Lautaro tenesse il punto ("Non ho mai bestemmiato", ha dichiarato pubblicamente) comparirà davanti al Tribunale federale nazionale con il rischio - altissimo - di una giornata di stop".Qualcuno, intanto, ha citato in riferimento a questo caso quello - in apparenza simile - di, risalente sempre al derby d'Italia ma nel girone di andata: anche allora un labiale rivelava una presunta frase blasfema, ma senza audio - come da regolamento - il Giudice Sportivo non era potuto intervenire squalificandolo per una giornata. Mancava infatti la certezza assoluta di quanto detto. Nel caso specifico, inoltre, la Procura non ha ricevuto denunce e, come sempre accaduto, non aveva quindi aperto indagini, analogamente a quanto successo la scorsa stagione con Bryan Cristante dopo Roma-Juventus.