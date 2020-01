Your browser does not support iframes.

Tra le bellissime tifose della Juventus del panorama di Instagram c'è senza dubbio anche la splendida Laura Giocondo. Appassionata di fotografia e di viaggi, la giovane ha il cuore bianconero e lo dimostra con tanti fantastici scatti pubblicati tramite Instagram. E i suoi follower ne sono certamente entusiasti. Laura, come tutti i tifosi della Juventus, spera che la propria squadra del cuore possa regalarle una stagione ricca di successi, come quello di ieri in rimonta in casa del Brescia.



