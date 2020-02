Your browser does not support iframes.

Una meravigliosa modella con la passione per la Juventus: Laura Barth, laureata in legge, oggi attrice, modella e showgirl, non nasconde la propria vicinanza con il mondo del calcio e, in particolare, con la maglia bianconera. Seguita da oltre 142.000 follower sul popolare social network Instagram, sul quale pubblica quotidianamente i propri splendidi scatti, Laura mette in mostra anche la passione per la Juventus, dimostrata a più riprese. Tra una sfilata e l'altra, insomma, non manca mai di seguire la propria squadra del cuore e, in particolare, il suo idolo, Cristiano Ronaldo.



Scopritela in tutta la sua bellezza nella nostra gallery dedicata.