Nel giorno del suo 26esimo compleanno, Laura Giuliani ha parlata ai microfoni di Sky Sport. "Ho superato un quarto di secolo”, sorride il portiere della Juventus Women e della Nazionale femminile, che si sta preparando per il Mondiale: “E’ un onore e un piacere festeggiare in Francia”.



VERSO IL MONDIALE - “L’atmosfera è la stessa di sempre”, aggiunge Giuliani: “Il gruppo è tranquillo, è questa la nostra forza. La tensione non deve toccarci, se siamo così spensierate andremo bene".