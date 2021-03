1









Quello che prima per la Juventus era l'obiettivo principale da inizio stagione, con il tempo si è rivelata una vera e propria ossessione: La Champions League sembra maledetta per i bianconeri, manca dal '96 e nelle ultime due edizioni - prima con Sarri e poi con Pirlo - la squadra è stata eliminata subito dopo la fase a gruppi. Non benissimo. Ossessione per la Juve e per i tifosi juventini come Laura Chiatti, che da piccola sognava di fare la parrucchiera e oggi è una delle attrici italiane più famose. Lei si definisce paranoica e insicura, oggi ossessionata dalla Champions e quando era più giovane dal seno piccolo: "Lo ritoccai dopo che dimagrii molto. Dodici anni fa ero caduta in depressione per amore - racconta in una vecchia intervista - Sono ritornata alla seconda". Adesso si piace così com'è: "Ho acquisito delle certezze, al di là del corpo". Aspettando la Champions...



