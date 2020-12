Sono ore calde sul fronte Juventus-Genoa, dal punto di vista del calciomercato. Secondo quanto riporta il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, infatti, i bianconeri sarebbero in procinto di chiudere la trattativa per l'acquisizione del giovane Nicolò Rovella: "Un anno dopo Kulusevski la Juve mette le mani su un altro millennial: Rovella, valutato 10 mln. Ma il centrocampista rimarrà al Genoa in prestito per altre due stagioni". Una delle pedine che potrebbero entrare nella trattativa è Manolo Portanova che potrebbe trasferirsi in Liguria per completare l'affare.