Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa è in tervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare, tra le altre cose, dei possibili intrecci di mercato tra Juventus e Napoli: "Quella di Milik è una matassa complicata. Il Napoli vuole 18 milioni per un giocatore in scadenza che tra poche settimane potrà firmare con chi vuole. Non mi immagino né mi risulta che Agnelli e De Laurentiis abbiano parlato di mercato. Il presidente bianconero dà le direttive ma non gestisce le trattative. La Juve non può spendere quindi sarà un mercato a impatto zero, la logica dice che potrebbe arrivare Llorente".