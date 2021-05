Il messaggio criptico lanciato sui social da Cristiano Ronaldo ha scatenato ancor di più il quesito: che farà il fenomeno portoghese? Resterà o dirà addio alla Juventus? Carlo Laudisa, ospite dell’ultima puntata de L’Osservatorio Romano, ha fatto chiarezza: “Si è parlato di un ritorno al Manchester United, ma con Cavani… Spalmare l’ingaggio? In questo momento, per l’ammortamento, c’è ancora un rateo da 29 milioni di euro. Ecco cosa sarebbe meglio per Ronaldo”.