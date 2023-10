Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Detschland, l'ex attaccante dell'Inter Matthaus ha commentato duramente le scelte fatte in occasione dell'assegnazione per il Pallone d'Oro, vinto per l'ottava volta da Messi.'Per me nessuno ha fatto meglio di Haaland, lui è stato il migliore degli ultimi 12 mesi. Ha vinto titoli importanti con il Manchester City facendo il record di gol. La votazione è una farsa, anche se sono da sempre un fan di Messi'.