Paolo De Paola ha parlato a Sportitalia. Le sue parole:



ALLEGRI- "La Juve non avrà alibi, si dovrà concentrare sul campionato. Da qui non si scappa. Ma quali giocatori non hanno perso valore rispetto allo scorso campionato? Forse solo il trentaduenne Danilo. La domanda è: perché nell’anno zero, dopo patteggiamenti nazionali ed europei (con tanto di soldi spesi o da spendere in multe), si insiste ancora con Allegri? Di Maria un flop, Pogba un flop, Kostic un flop, Vlahovic un flop, Chiesa un flop, Locatelli un flop. Qualunque cosa venga toccata, da oro diventa bronzo. Un po’ come la faccia".