Le parole del giornalista Paolo De Paola:"La caratteristica di gioco imposta daè quella di una fase difensiva anni ’80 - ha detto a Tmw -. Contro il Napoli aveva giocato in modo diverso, aggredendo e pressando alto, contro il Genoa si è invece rivista la squadra di Monza, più bassa e con l’obiettivo di gestire il vantaggio invece di cercare il raddoppio, questo può fare la differenza. L’obiettivo del club è il ritorno in Champions e al primo anno è normale non vedere ancora la mano di Giuntoli, ma per Allegri questa è la terza stagione in bianconero, non vincere nemmeno un trofeo sarebbe una grossa delusione".