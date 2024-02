Aldonon usa mai mezzi giri di parole. L'ex allenatore e giocatore del Torino ha parlato della sfida di oggi in un'intervista rilasciata a La Stampa: "La Roma non mi ha entusiasmato nella sfida di coppa, il Toro ci deve credere perché non è una partita impossibile. Attenzione a Lukaku e ai centrocampisti, per menella capitale è andato a fare le vacanze, come nel film con Gregory Peck e Audrey Hepburn: non è più quello della Juve".