. L'attaccante classe 2000 è in uscita dalla Juventus e in molti lo stanno contattando, sia in Italia che all'estero. C'è però un luogo nel mondo che può, indirettamente, decidere il suo futuro: l'Arabia Saudita. Indirettamente sì, perché i club sauditi non si sono mostrati interessati al cartellino del 18 bianconero, ma possono aiutarlo nel trovare una nuova squadra: l'Al Ittihad sta infatti lavorando con l’Atletico Madrid alla definizione del passaggio in medio-oriente di Correa, così da liberare un posto nell’attacco di Simeone. Il club spagnolo è una delle destinazioni preferite da Kean, che se dovesse scegliere andrebbe proprio nella capitale iberica, dove stanno intensificando i contatti per lui.Intanto, Kean aspetta e spera di riprendere quanto di buono fatto, almeno nelle prestazioni, ad inizio stagione, nello spazio trovato grazie anche ai problemi fisici di Vlahovic e Chiesa e prima del suo infortunio. I gol annullati e lo stop hanno contribuito a consegnare un bottino finale deludente, almeno nei numeri, ma le chance per risalire non mancano. Tutti attendono l'incastro giusto.