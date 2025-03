Latina-Juventus Next Gen 3-2, le PAGELLE: il rosso di Puzcka pesa, Turicchia illude e Mancini non incide

Getty Images

Una prova amara della Juventus Next Gen, che non riesce a portare a casa i tre punti dopo una bella partita. I bianconeri non iniziano bene, e ne approfitta il Latina che passa in vantaggio con Rapisarda. Il momento difficile della Juve continua senza occasioni, e al 44' i ragazzi di Brambilla rimangono in 10: Puzcka commette un fallo grave e riceve il secondo giallo, segno di una partita di totale difficoltà.La Juventus Next Gen, però, rientra molto bene dagli spogliatoi e reagisce nel miglior modo possibile. Nonostante l'uomo in meno, i bianconeri riescono a ribaltarla grazie a un super, che segna una doppietta a distanza di soli 10 minuti. Da lì, però, il Latina reagisce con rabbia e riesce a recuperarla e poi a ribaltarla: Improta devia un tiro diper il pareggio, ed è sempre il numero 32 a metterci la firma, questa volta per il tris finale. Peccato per la reazione dei bianconeri, che avevano ribaltato la partita con un buon atteggiamento.

Latina-Juventus Next Gen, le pagelle

Sul primo goal non è impeccabile, e il copione si ripete in qualche uscita. È comunque bravo in almeno due interventi, sul secondo è sfortunato perché la deviazione cambia traiettoria, ma sul terzo potrebbe fare di più.Non riesce a coprire bene dal suo lato e non spinge mai: un primo tempo di grande difficoltà per lui. Dal 45'Un ingresso molto più che positivo: due goal in 10 minuti, illude la Juve con una grande partita.Sfiora il goal in avvio di secondo tempo, ed è bravo a coprire insieme a Gil Puche. Peccato per la reazione subita dal Latina.Insieme a Scaglia domina la difesa, solita solidità e personalità per il numero 26: sui goal del Latina può fare poco.Il peggiore della Juventus Next Gen: sul goal di Rapisarda è in ritardo, e commette due ingenuità che lasciano i compagni in 10 uomini.Molto bene, cresce soprattutto nel secondo tempo: tantissima corsa e recuperi, e il cross per il 2-1 è semplicemente perfetto. Dal 72'Il terzo goal del Latina passa anche dal suo mancato intervento: Zuppel lo sovrasta e riesce a ribaltarla.Una buona partita, in cui fa soprattutto da filtro tra i due reparti. I passaggi sono sempre buoni, e si propone anche in avanti.La qualità passa senza dubbio dai suoi piedi, come per il cross perfetto sul calcio d'angolo che vale l'1-1. Riesce a far salire e sfiora il 3-3 su punizione.Partita sfortunata per il numero 11, che non ha il tempo di entrare bene in partita perché si infortuna presto. Dal 37'Non entra come al suo solito, le giocate sono spesso fini a se stesse anche se fa salire la squadra.Non gioca da protagonista, ma il suo è un lavoro molto utile per il reparto offensivo: tanta corsa sulla fascia e giocate per liberare spazio. Dal 72'Si propone spesso sulla fascia e prova a rendersi pericoloso ma senza riuscirci.Il portoghese esce dopo un primo tempo davvero opaco: sempre in ombra, tocca pochi palloni e si fa anticipare quasi sempre dalla difesa del Latina. Dal 45'Il suo ingresso non sposta davvero gli equilibri, davanti non dà riferimenti come vorrebbe Brambilla.Una gara complicatissima per la Juventus Next Gen, che dopo un primo tempo brutto entra benissimo in campo nella ripresa e la ribalta nonostante i 10 uomini. È però proprio l'uomo in meno che fa la differenza: il Latina reagisce rabbiosamente e riesce a riprenderla e ribaltarla. Un peccato, perché la risposta bianconera era stata positiva.