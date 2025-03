Latina-Juventus Next Gen 3-2: i bianconeri la riprendono ma si fanno ribaltare

Getty Images

Latina-Juventus Next Gen, la cronaca in diretta

FINISCE IL MATCH: una partita dalle tantissime emozioni, con la Juve che ribalta il goal di Rapisarda grazie alla doppietta di Turicchia, ma in 10 uomini si fa riprendere da Improta e Zuppel firma il 3-2 finale

95' - Salvataggio sulla linea della Juve sul tentativo in scivolata di Ekuban

Annunciati 5 minuti di recupero

88' - Goal del Latina: cross perfetto per Zuppel che sovrasta Citi e buca Daffara, il Latina la ribalta ancora

cross perfetto per Zuppel che sovrasta Citi e buca Daffara, il Latina la ribalta ancora 82' - Grande occasione per Ekuban, che solo davanti alla porta spara largo

81' - Goal del Latina: Zuppel calcia dalla sinistra, il pallone viene deviato e la traiettoria inganna Daffara, è 2-2

Zuppel calcia dalla sinistra, il pallone viene deviato e la traiettoria inganna Daffara, è 2-2 72' - Brambilla inserisce Citi e Comenencia per Afenya-Gyan e Turco

66' - Improta sulla sinistra calcia molto bene, pallone deviato in angolo da Daffara

60' - GOAL DELLA JUVENTUS! Cross perfetto di Turco sulla destra, Turicchia impatta alla perfezione di testa e mette dentro la rete del vantaggio

Cross perfetto di Turco sulla destra, Turicchia impatta alla perfezione di testa e mette dentro la rete del vantaggio 56' - Grande rischio di Pietrelli che fa scorrere il pallone, Riccardi ne approfitta e calcia rasoterra sul primo palo, tentativo a lato di pochissimo

51' - GOAL DELLA JUVENTUS! Ancora una volta da calcio d'angolo, il cross di Adzic è perfetto per Turicchia che taglia sul primo palo e colpisce forte: palla all'incrocio e pareggio bianconero

Ancora una volta da calcio d'angolo, il cross di Adzic è perfetto per Turicchia che taglia sul primo palo e colpisce forte: palla all'incrocio e pareggio bianconero 46' - Subito vicina al pareggio la Juventus con il colpo di testa di Scaglia sul corner, para bene Zacchi

Ricomincia il match

Doppio cambio alla ripresa per la Juventus Next Gen: dentro Mancini e Turicchia, fuori Semedo e Villa

FINISCE IL PRIMO TEMPO: la Juventus Next Gen va a riposo in svantaggio, decide fin qui il goal di Rapisarda. Bianconeri in 10 dal 44' per l'espulsione di Puzcka

la Juventus Next Gen va a riposo in svantaggio, decide fin qui il goal di Rapisarda. Bianconeri in 10 dal 44' per l'espulsione di Puzcka Annunciati tre minuti di recupero

44' - Espulso Puzcka: il numero 31 ferma Di Livio con una scivolata e riceve il secondo giallo, i bianconeri giocheranno in 10 tutto il secondo tempo

43' - Rischia la Juventus Next Gen con un'uscita non perfetta di Daffara, i bianconeri riescono comunque a ripartire

40' - Cartellino giallo anche per Afenya-Gyan, che ferma la ripartenza del Latina con un fallo

38' - Ammonito Puzcka per il fallo commesso in precedenza su Di Livio

37' - Niente da fare per Cudrig: sull'azione offensiva della Juventus Next Gen, il numero 11 si ferma. Entra al suo posto Pietrelli

35' - La Juve ci prova con Puzcka, ma il lancio per Afenya-Gyan viene bloccato. Nel frattempo rientra Cudrig in campo

34' - Cudrig resta a terra per un problema all'adduttore: entra in campo lo staff medico bianconero

32' - Semedo anticipato da Di Livio, il portoghese commette fallo e il Latina riparte dalla punizione

29' - Ammonito l'allenatore del Latina Boscaglia per proteste

23' - Ci prova Cudrig, che dialoga con Puzcka sulla sinistra ma il suo traversone basso viene spazzato via da Gatto

20' - Angolo per la Juventus: affondo di Puzcka sulla sinistra, il suo cross viene deviato a respinto in corner

14' - Goal del Latina: lancio dalla sinistra, Rapisarda sbuca alle spalle di Puzcka e buca Daffara, i padroni di casa sono in vantaggio

lancio dalla sinistra, Rapisarda sbuca alle spalle di Puzcka e buca Daffara, i padroni di casa sono in vantaggio 8' - Primo cartellino giallo della partita: Marenco ferma con un fallo Afenya-Gyan, che era lanciato sulla sinistra

1' - FISCHIO D'INIZIO! Comincia la gara tra Latina e Juventus Next Gen

Latina-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali

La Juventus Next Gen scende in campo in una partita molto importante. I bianconeri sono ospiti del Latina allo stadio Francioni, e vogliono ridare continuità alla loro stagione. Nell'ultima partita è arrivata una vittoria sofferta al 95' grazie al rigore trasformato da, al secondo goal con questa maglia.I ragazzi di Brambilla stanno lottando in zona playoff, con la classifica che ha subìto altri cambiamenti dopo l'esclusione di. Ora la Juventus Next Gen è, e si trova a +1 su Team Altamura e +3 sul Trapani.

Zacchi

Vona

Rapisarda

Ciko

Di Livio

Riccardi

Marenco

Berman

Gatto

Ekuban

Improta

Daffara

Villa

Scaglia F.

Gil Puche

Puczka

Turco

Macca

Adzic

Cudrig

Afena-Gyan

Semedo

A disposizione: Civello, Basti, Ercolano, Ndoj, Crecco, Cittadino, Petermann, Saccani, Zuppel, Motolese, Segat, Polletta, Bocic, Scravaglieri. Allenatore: BoscagliaA disposizione: Garofani, Scaglia S., Comenencia, Mancini, Anghelè, Poli, Amaradio, Guerra, Citi, Owusu, Perotti, Deme, Turicchia, Papadopoulos, Pietrelli. Allenatore: Brambilla