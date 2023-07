Hojlund era uno degli obiettivi di mercato per la Juve in caso di partenza di Vlahovic. Adesso è difficile pensare che possa trasferirsi a Torino viste le altissime richieste dell'Atalanta, che chiede 90 milioni di euro secondo Tmw. Il Manchester United è il club che ha fatto i passi più concreti e avrebbe pronta una proposta da 70 milioni per l'attaccante danese.