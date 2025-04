L'Atalanta perde un titolarissimo: lesione al crociato

GETTY

Tegola pesante per l’Atalanta e per Gian Piero Gasperini: Sead Kolasinac ha concluso anzitempo la sua stagione. Il difensore bosniaco ha lasciato il campo in barella durante il primo tempo della sfida al Gewiss Stadium contro il Bologna, e gli esami effettuati dopo la gara hanno confermato i peggiori timori.Attraverso un comunicato ufficiale, il club nerazzurro ha reso note le condizioni del giocatore: “Al termine del match contro il Bologna, Sead Kolašinac è stato immediatamente sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro.”

Una doppia lesione seria che mette fine alla stagione del difensore, autore fin qui di un’annata positiva, spesso titolare e punto di riferimento nella retroguardia bergamasca. Nelle prossime ore Kolasinac sarà sottoposto a ulteriori valutazioni clinico-specialistiche per definire l’iter terapeutico più adatto, che con ogni probabilità includerà un intervento chirurgico.Una perdita importante per l’Atalanta, impegnata nella volata finale per un posto in Champions League