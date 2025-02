Getty Images



Scamacca e Scalvini: nuovi infortuni, lo stop sarà lungo

Brutte notizie perche perde due giocatori per il proseguo della stagione. Hanno infatti avuto due nuovi infortuniPer il difensore un problema alla spalla sinistra mentre l'attaccante, appena rientrato in campo, ha riportato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro.L'amministratore delegato, Luca Percassi, ha confermato che lo stop sarà lungo. I due giocatori non ci saranno quindi contro la Juventus nel match in programma a marzo. Sia Scamacca che Scalvini dovrebbero aver terminato la loro stagione.