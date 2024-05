I campioni d'Europa tornano trionfalmente aper celebrare la loro epica impresa. Dopo la straordinaria vittoria dell'Europa League a Dublino contro i temibili avversari del Bayer Leverkusen, l'Atalanta di Gian Pierocontinua la sua marcia trionfale. Nell'appuntamento al Gewiss Stadium previsto per le 18, valido per la 38ª e ultima giornata di Serie A, la Dea schianta il Torino di Ivan Juric con un netto 3-0.Nonostante la sconfitta, il Torino centra comunque il nono posto in classifica, garantendosi la qualificazione alla prossima Conference League. Questo, naturalmente, a condizione che la Fiorentina vinca contro l'Olympiacos mercoledì prossimo, mantenendo così il Napoli dietro di sé, il quale pareggia contro il Lecce.Attualmente, la Dea ha la possibilità di chiudere al terzo posto in classifica, assicurandosi la vittoria nella prossima partita. Tuttavia, questa situazione penalizza la Roma, che rischia di essere sestaclassificata insieme all'Atalanta (già qualificata in Champions per la vittoria dell'Europa League). Questo perché, con la presenza dell'Atalanta tra le prime quattro squadre, solo le prime quattro si qualificano alla Champions League, mentre le successive due si qualificano all'Europa League.I gol decisivi per la vittoria dell'Atalanta sono stati segnati da Scamacca (che raggiunge così quota 12 gol in Serie A), Lookman (con 10 gol in Serie A) e Pasalic.