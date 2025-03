L'Atalanta frena ancora e la corsa Champions si infiamma: il terzo posto diventa un obiettivo per la Juventus

AFP or licensors

Risultato a sorpresa al Gewiss Stadium di Bergamo con l'Atalanta che non è andata oltre lo 0-0 contro il Venezia penultimo in classifica. Un pareggio che impedisce alla formazione bergamasca di agganciare, in attesa di Napoli-Inter, la vetta della Serie A.Un pareggio a reti inviolate che però potrebbe avere ulteriori ripercussioni sulla classifica all'imbocco del segmento finale della stagione 2024/25. La Dea, dunque, rimane terza in classifica a quota 55 punti, ma con tutte le inseguitrici che hanno una partita in meno rispetto alla formazione guidata da Gian Piero Gasperini.

La corsa Champions si infiamma

La Juventus può puntare al terzo posto?

Il mezzo passo falso dell'Atalanta, infatti, può riaprire qualsiasi tipo di discorso. Il terzo posto dei nerazzurri, infatti, è tutt'altro che blindato e da dietro - Juventus in primis - possono ancora sperare di estendere la bagarre per la qualificazione alla massima rassegna continentale anche per i bergamaschi che, alla luce del pari col Venezia, non possono certo sedersi sugli allori.Lotta apertissima, dunque, per il quarto posto ma alla luce dello stop casalingo della Dea può riaccendersi, quasi improvvisamente, anche la bagarre per il terzo posto in classifica, anche alla luce del calendario molto complicato che attende l'Atalanta nelle prossime settimane.La formazione orobica, infatti, affronterà in serie Juventus, Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan. Un filotto di partite dall'altissimo coefficiente di difficoltà che rischia di mettere seriamente in discussione la terza piazza attualmente occupata da Lookman e compagni.La Juventus, in questo momento, è quarta a -6 dall'Atalanta ma con una partita in meno, ovvero quella che i bianconeri giocheranno lunedì sera contro il Verona. In caso di vittoria, la Juve si presenterebbe allo scontro diretto con i bergamaschi - in programma domenica 9 marzo - con la possibilità, vincendo, di agganciare la Dea al terzo posto e di scavalcarla virtualmente in virtù degli scontri diretti. Uno scenario decisamente impensabile soltanto fino a qualche giornata fa, ma che ora può diventare concreto. La parola, come sempre, spetterà al campo e se i bianconeri vogliono credere in questa possibilità è necessario non replicare la prestazione horror di Coppa Italia contro l'Empoli.