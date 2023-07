No, grazie. Questo ha sostanzialmente risposto Federico Chiesa agli emissari dell'Aston Villa. Preso atto dell'interessamento e dell'intenzione di soddisfare le richieste economiche della Juve, è stato Chiesa a rifiutare l'ipotesi del trasferimento. Ambendo solo a top club per lasciare la squadra bianconera. Almeno per ora. A riferirlo è Calciomercato.com.