E' già arrivata una condanna. Dopo l'inchiesta Last Banner, che ha portato al fermo di diversi esponenti della tifoseria organizzata della Juventus, è giunto quest'oggi il primo risultato dell'udienza preliminare: due mesi e venti giorni più una provvisionale di duemila euro a favore della Juventus, che destinerà la somma al Centro ricerche sul cancro di Candiolo agli ultras juventini coinvolti nell'operazione.



TRE ASSOLUZIONI - Non solo, l'udienza presso il Palazzo di Giustizia di Torino, ha portato anche a tre assoluzioni, tre patteggiamenti, due proscioglimenti e altri 12 rinvii a giudizio. Per i rinviati a giudizio, il processo inizierà il 30 settembre. L'unica condanna è arrivata dal rito abbreviato, due persone sono state assolute e una prosciolta per lieve entità del fatto.