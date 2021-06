Sono state richieste condanne pesanti dalla Procura di Torino per gli ultras della Juve. I supporters incriminati, accusati di estorsioni al club, violenze private e (per cinque) di associazione a delinquere, hanno ricevuto questa mattina la pesante notizia dalla difesa: ora dipenderà tutto dal processo.



MOCCIOLA - A Mocciola è arrivata la richiesta di pena più alta: 13 anni e 4 mesi, oltre a 10mila euro di multa. Dai 10 anni e sei mesi agli 8 anni e sei mesi a due suoi presunti 'colonnelli', ossia Salvatore Cava e Domenico Scarano. Cinque anni per Sergio Genre, membro dei Drughi. Poi sette richieste di condanna, dai 6 anni per Umberto Toia, leader di Tradizione, ai 3 anni e 4 mesi per Massimo e Corrado Vitale. Infine, tre anni e 8 mesi per Granzo; 1 anno e 6 mezi per D'Alonzo, 8 mesi per Todaro. C'è stata invece richiesta di assoluzione per Lioli e Valle.



COSA SUCCEDE ADESSO - Dopo la conclusione della requisitoria - due udienze - del pubblico ministero Maina, adesso toccherà agli interventi dei legali della Juve, costituita parte civile, oltre alle parole degli avvocati difensori.