La Corte d'Appello di Torino nella giornata di ieri ha confermato e inasprito le condanne nei confronti di cinque ultras della Juventus, del gruppo Drughi, accusati di associazione a delinquere ed estorsione e condannati nell'ambito dell'inchiesta Last Banner. L'avvocato Luigi, che insieme alla collega Maria Turco ha patrocinato i bianconeri come parte civile, ne ha parlato così a Repubblica: "Il risultato, cui si è giunti con una azione congiunta della questura e della società, è anche il frutto dell’impegno profuso per aumentare la funzionalità degli stadi. Senza la complessa macchina organizzativa allestita in materia di sicurezza non si sarebbe mai potuto conoscere nei dettagli ciò che accadeva nella curva".