Luigi, avvocato della Juventus, nella deposizione di leggi qui le ultime sull'inchiesta di Last Banner ) ha chiesto chi fossero tutti i capi ultras e i principali referenti dei gruppi. Il dirigente bianconero ha confessato di aver vissuto un periodo "di forte stress": "Mi sentivo in mezzo tra le richieste degli ultras che potevano tenere in scacco la società e la questura che mi chiedeva di far rispettare le norme. Scelsi questa strada e denunciai. Solo dopo le misure cautelari del 16 settembre 2019, la domenica successiva siamo riusciti a far entrare gli steward in curva e non abbiamo più preso multe per tutta la stagione".