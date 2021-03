Come raccontato da Repubblica, durante la deposizione diè stata fatta ascoltare la registrazione con il cellulare di un incontro con il referente dei Drughi, Domenico Scarano, uno dei 'colonnelli' di Mocciola, leader del gruppo ultrà. "Mi disse 'devi andarglielo a dire che noi sappiamo che lui, Marotta e d’Angelo hanno incontrato la famiglia Dominello a Napoli e saremo noi a chiamare Report così vi rompiamo il culo'; e ha aggiunto 'ricorda anche che abbiamo molti amici in carcere pronti a testimoniare che questa cosa è avvenuta'. Io ho risposto: 'Noi abbiamo la coscienza pulita e non abbiamo niente da nascondere'". Pairetto racconta inoltre come siano stati fatti alcuni striscioni contro di lui: "L’apice il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo Pairetto’s con la P a forma di pistola”.