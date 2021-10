Sono arrivate sei condanne e sei assoluzioni. Oggi a Torino si è chiuso il processo Last Banner, chiaramente incentrato sulle pressioni esercitate dagli ultrà sulla Juventus.Secondo quanto stabilito dalla Procura, nella stagione 2018/19 la tifoseria organizzata bianconera esercitò pressioni illecite sul club Juventus, per non perdere determinate agevolazioni e benefici.