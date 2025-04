L'Associazione dei Ds chiarisce: 'Mai inviato lettere di protesta per Paratici al Milan'

La nota di Adise

L'Associazione dei direttori sportivi (A.Di.Se) ha voluto chiarire, attraversa una nota ufficiale, di non aver in alcun modo provato ad interferire sul passaggio di Fabio Paratici al Milan. L'ex dirigente della Juventus, infatti, era ad un passo dall'approdo in rossonero, ma l'intesa è saltata proprio sul più bello.Ivan Zazzaroni, inoltre, ha parlato di grosse pressioni, di stampo federale, per impedire l'approdo a Milano del dirigente piacentino. Voci che hanno spinto Adise a fare chiarezza sull'accaduto."In merito ad alcune notizie diffuse in queste ore da diversi organi di informazione – si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale dell’Associazione –, l’A.Di.Se.-Associazione Italiana Direttori Sportivi smentisce categoricamente di aver inviato alcuna lettera di protesta alla FIGC riguardante il tesseramento del dirigente Fabio Paratici da parte dell’AC Milan.

L’Associazione precisa di non aver inoltrato nessuna comunicazione a istituzioni o federazioni e di non aver rilasciato dichiarazioni o commenti sulla vicenda in questione. Ogni notizia in tal senso è pertanto da considerarsi priva di fondamento".