Arriva Atalanta-Juventus. E come sempre i ragionamenti non possono essere soltanto quelli legati al campo, in questo caso quindi quelli legati ad una partita molto importante oppure in ottica classifica perché sono proprio Juventus e Atalanta le principali antagoniste delle due milanesi in vetta alla classifica in questo momento. Se pensi ad Atalanta-Juventus infatti non puoi che fare riferimento pure o soprattutto a un asse di mercato sempre particolarmente solido e produttivo. Per quanto nell'ultima sessione non sia stato messo a segno nessun vero affare tra i due club, i rapporti rimangono solidi e di reciproca stima oltre che di fiducia. Questi non sono stati intaccati nemmeno dalle problematiche emerse nel dall'inchiesta Prisma recentemente passata dalla competenza di Torino a quella di Roma dopo la decisione della Cassazione. La storia, soprattutto quella recente, quindi resta piena di tanti affari comuni e l'asse Juventus-Atalanta attraverso le rispettive aree sportive continua a ragionare per dei nuovi colpi. Non mancano infatti i gioielli esaltati dal calcio di Gian Piero Gasperini all'interno dei radar di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. Ad ogni livello non soltanto ero in prima squadra con qualche stella che brilla particolarmente, proprio per questo potrebbe diventare complicato per la Juve battere la concorrenza. Però i bianconeri ci proveranno.Di chi stiamo parlando scopritelo in galleryCARNESECCHIIl portiere di prospettiva che più piace, resta saldamente nel mirino per il dopo SzczesnySCALVINILo vogliono tutti i grandi club, sembra il futuro anche della Nazionale. La Juve ci lavora da più di un annoKOOPMEINERSNessuna cessione pesante in estate, l'olandese è stato a lungo un piano B ma a quel prezzo non si è potuto concretizzare.RUGGERIA sorpresa ma non troppo si è preso la fascia sinistra dell'Atalanta, la Juve lo osserva con attenzione.