Titi Henry lascia i social. L'ex calciatore della Juventus ha confermato sul suo account che abbandonerà le piattaforme sulle quali era iscritto: "Da domani mattina mi rimuoverò dai social fino a quando chi comanda non sarà in grado di agire con la stessa ferocia che usa quando si viola il copyright. I tanti episodi di razzismo, bullismo e i problemi psicologici che ne derivano sono troppo grandi per essere ignorati. DEVE esserci una certa responsabilità. È fin troppo facile creare un account, usarlo per intimidire e molestare senza conseguenze e rimanere anonimi. Fino a quando questo non cambierà, disabiliterò i miei account su tutte le piattaforme social. Spero che cambi presto qualcosa".