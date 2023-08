"Lascia molto, anzi di più, a desiderare nel lavoro in appoggio ai compagni in conseguenza dell'approssimazione nel controllo. Fatica a funzionare da punto di riferimento offensivo in fase di manovra. Vicino al gol con una girata di testa al tramonto del primo tempo", questo il commento di Tuttosport alla prestazione di Vlahovic contro l'Atalanta. Un giudizio in controtendenza rispetto agli altri commenti sull'attaccante serbo.