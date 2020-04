L'attaccante dell’Udinese, Kevin Lasagna, ha parlato a Sportitalia dell’emergenza Coronavirus e della ripresa del campionato. Ecco le sue parole: "La cosa principale è la salute di tutti. È un momento molto difficile, penso sia giusto non tornare in campo. I numeri sono ancora allarmanti, tornare in campo non sarebbe giusto. Stando fermi un mese e mezzo è difficile tenersi allenati. Non è come correre in campo e quindi riprendere sarebbe veramente dura. Campionato giugno/luglio? Sarebbe strano, con quelle temperature non siamo abituati. Se dovessero decidere di farlo finire ci adegueremo".