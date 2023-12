Pochi minuti per Kenancontro il Genoa anche se lo spazio, visto l'assenza di Moise Kean nelle prossime gare della Juve, potrebbe aumentare. Nelle ultime settimane, dopo l'esordio e il gol con la Turchia, il talento turco era uscito dai radar di Allegri, complice anche l'abbondanza che i bianconeri hanno nel reparto offensivo. A Kenan è bastata la nazionale per suscitare su di sé ancora più attenzioni, in particolare all'estero, dove ci sono più club che ingaggerebbero volentieri il classe 2005.La Premier League osserva con attenzione l'ex Bayern Monaco. C'è, come riferisce calciomercato.com, il Liverpool, ma soprattutt, sempre propensi a dare spazio a giovani talenti, vuole muoversi nei prossimi mesi per il giocatore della Juve.Già in estate, quando ancora doveva esplodere con la nazionale, la Juve aveva ricevuto offerte dicendo "no" agli 8 milioni proposti dal Fenerbahce.