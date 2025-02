L'arrivo di Tether cambia l'impegno di Exor? Cosa sappiamo

AFP via Getty Images

Exor resterà a capo della Juventus?



L'impegno di Tether

L’ingresso di un nuovo socio nella Juventus apre scenari interessanti sul futuro della proprietà del club. La domanda che sorge spontanea è se questa novità possa indurre, la holding che controlla la società bianconera, a valutare un disimpegno progressivo, anche solo parziale.Negli ultimi anni, laha avviato un processo di risanamento economico che, tuttavia, procede a rilento rispetto alle aspettative. Il club ha vissuto una fase di difficoltà finanziaria, con perdite ingenti che hanno costretto Exor a intervenire più volte con aumenti di capitale per garantire la stabilità della società.Per lungo tempo, la Juventus è stata percepita come un asset strategico legato alla famiglia Agnelli, un simbolo oltre che un investimento. Tuttavia, il contesto attuale impone una visione più pragmatica: il club non è più un “giocattolo di famiglia”, bensì una componente finanziaria che deve dimostrare di poter generare ricavi sostenibili. In questo scenario, l’ingresso di un nuovo socio potrebbe rappresentare un’opportunità per Exor di ridurre la propria esposizione economica.Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’identità del nuovo investitore. Se si tratta di un partner con solide basi finanziarie e un interesse strategico nello sviluppo della Juventus, Exor potrebbe vedere di buon occhio l’operazione, interpretandola come un’occasione per riequilibrare il proprio coinvolgimento. Tuttavia, se il nuovo socio avesse una natura più speculativa, il discorso cambierebbe e la holding potrebbe voler mantenere un controllo stretto sulle decisioni strategiche del club.Il nome che emerge in questi giorni è quello di Tether, un’azienda legata al mondo delle criptovalute. La sua eventuale ascesa nella società bianconera apre diversi interrogativi: si tratta di un ingresso mirato alla sponsorizzazione e alla visibilità del brand o c’è una reale intenzione di investire nel lungo termine?Al momento, non vi sono segnali concreti di un imminente disimpegno didalla. Tuttavia, la prospettiva di ridurre gradualmente l’esposizione finanziaria appare plausibile, soprattutto se il club riuscirà a stabilizzare i conti e a tornare a generare profitti in maniera autonoma. L’arrivo di un nuovo socio potrebbe, in tal senso, costituire un primo passo verso una futura ridefinizione degli equilibri proprietari.Il futuro della Juventus, quindi, dipenderà da diversi fattori: la solidità dell’eventuale nuovo partner, la capacità del club di proseguire nel risanamento economico e la strategia di lungo periodo di Exor. Se la holding dovesse trovare una via per valorizzare il proprio investimento senza dover continuare a coprire perdite,