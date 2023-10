Aspettare. Ripartire. Sorprendere. E forse anche un po' sorprendersi. La Juve a Milano chiarirà subito il proprio status: non sarà una partita da vivere con l'acceleratore pigiato al massimo. Anzi: servirà tenere - contro la prima della classe - e poi magari cambiare marcia, provare a rischiarare l'orizzonte nella seconda metà.



Il piano è questo, poi chiaramente vada come vada. E Allegri immagina possa andare bene, anche perché in attacco sono rientrati praticamente tutti. Chiesa è un cambio, Vlahovic potrebbe essere la sorpresa, in un senso o in un altro.



