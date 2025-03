L'arbitro Sozza a Sky: 'Ci feriscono quando non credono alla nostra buonafede'

Getty Images

Le parole di Sozza sugli arbitri

L'arbitro, che di recente ha diretto anche la sfida all'Allianz Stadium tracoincisa con la pesantissima sconfitta dei bianconeri per 4 a 0, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del, tornando anche sulle tante polemiche che hanno investito i fischietti negli ultimi tempi.– "Normale e giusto che ci sia, affrontiamo sfide importantissime e fa parte del mestiere. La bravura sta nel gestirla. Come? Preparandoci, atleticamente in primis: siamo giovani, ma non come i calciatori e quindi dobbiamo allenarci. E poi con la preparazione tecnica, che facciamo soprattutto nei raduni a Coverciano. Per arrivare in campo sereni la domenica".

– "Quando non si crede alla buonafede di un arbitro. A dire la verità per fortuna è un aspetto che sta venendo meno, perché abbiamo una credibilità strutturale. Quando si pensa a chissà quale motivo dietro a una decisione dell’arbitro rimane un po’ di rammarico. Lavoriamo perché le partite si svolgano nella massima regolarità".