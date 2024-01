Caso Osimhen, da dove nasce l’accusa di falso in bilancio

Le cifre

Che fine hanno fatto Karnezis, Liguori, Manzi e Palmieri.

Caso Osimhen, cosa rischia il Napoli per la giustizia sportiva

Come riportato da LaPresse, il procuratore federale della FIGC, Giuseppe, ha annunciato l'intenzione di richiedere gli atti alla procura di Roma in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Quest'ultimo è accusato di reato di falso in bilancio nell'ambito dell'acquisto di Victor. La Procura di Roma, che ha preso in carico l'indagine da quella di Napoli nel mese di giugno, ha individuato delle irregolarità nell'operazione che ha portato il calciatore nigeriano a Napoli per una cifra di 71 milioni di euro.In particolare, emerge che 21 milioni di questa somma sono stati versati al Lille utilizzando il cartellino del portiere greco Orestis, e in aggiunta, tre giovani calciatori - Luigi, Claudioe Ciro- coinvolti nell'affare sembrano essere scomparsi dai radar (nessuno di loro attualmente gioca a livello professionistico). È stato rilevato che questi giovani avevano dichiarato di non aver mai avuto contatti con il Lille e di non essere mai stati in Francia per firmare alcun contratto.A svelare i numeri reali dell’operazione è stato il bilancio 2021 del Napoli. Victor Osimhen è stato acquistato perIl Lille ha invece sborsato 7.026.349 di euro per il cartellino di Ciro(per una plusvalenza da 7.026.349 di euro), 4.071.247 di euro per il cartellino di Luigi(per una plusvalenza da 4.071.247 di euro), 4.021.762 euro per il cartellino di Claudio(per una plusvalenza da 4.021.762 di euro) e 5.128.205 euro per il cartellino di Orestis(per una plusvalenza da 4.828.205 di euro).- Dopo aver rescisso il suo contratto con il Lille dopo soltanto sei mesi dal suo approdo si è ritirato dal calcio giocato.Ha addirittura dichiarato di non essere mai stato in Francia. Al momento gioca nell’Atletico Calcio Afragolese club di Serie D.- Anche l’attaccante classe 2000 ha fatto ritorno in Campania, milita in Serie D nel Unione Sportiva Angri 1927.- Carriera differente per Claudio Manzi, difensore classe 1997 che gioca in Serie C al momento con la maglia della Virtus Entella.Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha richiesto la documentazione alla Procura di Roma e sembra probabile che aprirà un fascicolo. Il Napoli, analogamente alla, era stato assolto nel caso delle plusvalenze nell'aprile del 2022. Tuttavia, successivamente, la documentazione della Procura di Torino ha determinato la riapertura del processo per la Juventus,Resta incerto se una situazione simile si verificherà anche per il Napoli. Attualmente, è difficile prevederlo e dipenderà dalle informazioni che Chiné troverà nella documentazione. Tuttavia,