Laporte vuole tornare in Europa: la Juve ci pensa, le cifre

Getty Images

La Juventus vuole rinforzi in difesa: nella scorsa stagione dopo appena un mese l'infortunio diha messo nei guai Thiago Motta, e poco dopo si era aggiunto l'altro stop lungo un'intera annata, quello di. Nei mesi successivi, anche Tudor ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, in particolare quello diAl Mondiale per Club anchesi è dovuto fermare per una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia, e rimarrà ai box per almeno due mesi. Proprio per questo, oltre alle evidenti difficoltà difensive, la Juventus vuole puntare su nuovi nomi nel reparto arretrato. Come riporta il Corriere dello Sport, oltre aun altro nome caldo è quello di

L'ex City ha giocato nell'Al Nassr di Ronaldo nelle ultime due stagioni, guadagnando circa 50 milioni in due anni. Adesso, però, il difensore spagnolo vuole tornare in Europa e sarebbe disposto anche ad abbassare il suo ingaggio. Per la Juventus, che ci sta pensando,