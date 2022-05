Nel corso di un'intervista a Radio Catalunya, il presidente del Barcellona, Laporta, ha parlato di due possibili obiettivi di mercato della Juventus, che potrebbero essere in uscita dal club catalano. Il primo è Ousmane Dembélé, il cui contratto scadrà a giugno: "Vorrebbe restare, ma è anche tentato da altre offerte migliori. La nostra è stata presentata molto tempo fa e ci hanno chiesto tempo fino a fine stagione. Noi volevamo già una risposta prima, ma non possiamo forzarla perché Dembélé termina il suo contratto. A me e all'allenatore piace".



Il secondo è Frenkie de Jong: "Ci sono giocatori del Barça che sono ambiti sul mercato e faremo il meglio per il club, la società sta lavorando. Se arriveranno le risorse che ci auguriamo, nessun giocatore partirà per motivi economici. Seguirò quello che dicono i professionisti. La nostra priorità rimane l'economia del club. Abbiamo una serie di opzioni per sistemare l'economia del club e poi faremo le nostre valutazioni".