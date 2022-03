Dopo le clamorose voci di mercato che vorrebbero il fuoriclasse Erling Haaland al Barcellona nella prossima stagione, il presidente dei Blaugrana Joan Laporta ha smentito categoricamente l'esistenza di una trattativa, queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport.



'Non c'è mai stato alcun incontro tra noi e Haaland o con il suo entourage. Al Barça non trattiamo direttamente coi giocatori, quando e se dovremo negoziare lo faremo con il Borussia Dortmund. Se negoziassimo, lo faremmo con il Borussia Dortmund. Stiamo lavorando e pianificando, ma finora non abbiamo negoziato con nessuno. Per Haaland non c'è nulla, nessun incontro e nessuna trattativa'.