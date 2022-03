"La Superlega va avanti". Lo ha confermato il presidente del Barcellona Joan Laporta durante un'intervista rilasciata a RAC 1 e riportata dal Mundo Deportivo, in cui ha inoltre svelato che "ci sono tanti club inglesi favorevoli al progetto, ma non si espongono perché sono in attesa delle sentenze dei tribunali". Una rivelazione opposta a quella dei giorni scorsi del presidente della Liga Tebas, secondo cui "gli organizzatori del torneo (Real, Barcellona e Juventus) stanno lavorando a un altro progetto perché quello che hanno realizzato è già fallito a livello di competizione. Sanno già che gli inglesi non ci saranno e stanno escogitando un altro progetto che sarà ancora una volta un fallimento".

Stando a Laporta, invece, si tratta di "una Superlega aperta, non più chiusa, che si è evoluta. Sarà sicuramente la Lega più attraente del mondo. Credo che alla fine riusciremo ad instaurare un dialogo costruttivo con la UEFA e che si possa creare una Champions League migliorata". Immancabile, infine, un attacco alla UEFA e al PSG: "Non può essere che i club statali vadano di pari passo con la UEFA per fare ciò che vogliono ed essere i maestri del calcio europeo. È chiaro che per la sopravvivenza dei club non possiamo permetterlo".