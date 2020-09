Ha colpito tutti la tragica storia di Willy Monteiro. Il ragazzo di Colleferro è stato ucciso a soli 21 anni dalla ferocia del branco. Sui social anche Lapo Elkann ha espresso solidarietà e allo steso momento ferma condanna per quanto accaduto: "'Solo un immigrato', 'scimpanzé'. Per #WillyMonteiro dobbiamo far sentire la nostra voce. In Italia non c’è spazio per razzisti e fascisti. Qualcuno da tempo soffia sul disagio e strizza l’occhio ai più violenti. Parlo a voi leader, SIATE UOMINI. FERMATEVI". Le parole di Lapo si riferiscono soprattutto agli hater social di Willy, su cui è stata già aperta un'indagine. Giorgio Di Folco, noto esponente della Lega, aveva così commentato in una diretta: "​Piccolo Willy, ma che c... stavi a fare alle due di notte in giro? Se fate questa fine è normale".