Alla cerimonia per il Golden Boy è presente anche Lapo Elkann. Ecco le sue parole: "Grazie mille per il supporto. C'è la nazionale nell'immagine perché nulla unisce più degli Azzurri, più della Juventus, più della Ferrari".



PAOLO ROSSI - Paolo Rossi? Questo mese è stato nel calcio di grande sofferenza. Direi due leggende del calcio, Maradona per l'Argentina e il Napoli e Paolo Rossi per l'Italia. Che ci ha portato il Mondiale e quindi a lui dobbiamo tanto. Grandi perdite per il calcio, uomini che hanno fatto la differenza anche fuori".



JUVE - "Sono juventino e Napoli. In primis sono juventino, in seconda battuta tifo Napoli. Mi piace la Juve di Barcellona, il giocatore che mi piace di più sono Ronaldo e Buffon. Gigi lo conosco da sempre, CR7 lavora più di tutti. Nel Napoli mi piace tanto Gattuso, lui è uno vero, uno puro, uno genuino. Che non ha peli sulla lingua".