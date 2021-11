Lapocommenta su Twitter il caso di Dazn, che da dicembre secondo le ultime indiscrezioni fermerà lo sdoppiamento dell'abbonamento per vedere, tra le altre cose, tutte le partite di Serie A: "​Servizio non ottimo, cambio di termini servizio in corso di campionato. La pirateria si sconfigge con prodotti di qualità, accessibili e facili da utilizzare. Si può guadagnare extra con contenuti premium, non con i giochi delle 3 carte a spese dei consumatori".