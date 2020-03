Mio nonno diceva “Che vinca la Juve o che vinca il migliore? Sono fortunato, spesso le due cose coincidono” stasera ancora una volta le due cose coincidono. C’è chi parla fuori dal campo e chi VINCE sul campo #finoallafine #JuveInter pic.twitter.com/tbF87ahtr3 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 8, 2020

Lapo Elkann esplode di gioia per la vittoria della Juventus contro l'Inter. Il rampollo di casa Agnelli ha postato una stoccata contro i nerazzurri: "Mio nonno dicevaIl riferimento neanche troppo velato è ai dirigenti nerazzurri che nei giorni precedenti la partita hanno fatto diverse dichiarazioni su quando e come si sarebbe dovuta giocare Juve-Inter. Si è giocata come volevano loro. Ed hanno perso.