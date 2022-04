12









Un tweet ad infiammare la serata. Lapo Elkann è stato tra i protagonisti del post Juventus-Bologna, con un tweet polemico nei confronti del tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri: "Stiamo poco allegri!!! Allegri…".



Non solo. Oltre al tweet, spunta anche un "like" a quanto scritto dal giornalista Maurizio Pistocchi: "Cinque giorni fa #alexdelpiero era a Lisbona con #LapoElkann, oggi è tornato allo Stadium dove non si vedeva da 10 anni. In un giorno a #Lapo è riuscito quello che ai dirigenti della #Juve non è riuscito in 10 anni".