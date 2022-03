Il tema più ricorrente di questo ultimo mese ricade inevitabilmente sui fatti drammatici che stanno avvenendo tra Russia e Ucraina, con una guerra ancora in corso e che difficilmente cesserà in breve tempo. Tantissime sono state le persone che si sono mobilitate per dare sostegno al popolo ucraino, facendogli recapitare cibi, vestiti, medicine e qualsiasi altra cosa di cui hanno bisogno. Anche Lapo Elkann ha preso la sua iniziativa, mettendo a disposizione il team di Fondazione LAPS, come si può notare anche attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo social.



'Davanti a una tragedia come quella che stanno vivendo gli ucraini, il mondo dell’associazionismo non-profit ha bisogno di aumentare le forme di collaborazione per moltiplicare le forze e l’efficacia delle proprie azioni. Per questo motivo voglio farmi promotore di un messaggio di aggregazione mettendo a disposizione me stesso e il team di Fondazione LAPS'.