A cuore aperto., da quando è tornato sui social, è sempre stato se stesso. Nel bene, nel male, nel calore delle sue reazioni e nei ragionamenti a freddo. Oggi, attraverso il suo feed, è arrivato un messaggio importante per tutti. Che fa riflettere: "La cosa più importante nella MIA vita è la sobrietà - le sue parole -. Senza non ci può essere futuro. Come sanno tutti coloro che che ogni giorno combattono con I propri demoni, Ogni giorno vissuto in sobrietà è una conquista e ringrazio il programma dei 12 passi"."Da soli non si vince ed ogni giorno l’impegno, l’umiltà e la pazienza fanno la differenza...", ha poi proseguito il rampollo di casa Agnelli in un tweet differente. Lapo ha suscitato le reazioni (e purtroppo, anche lo scherno) degli utenti social. In tanti gli hanno dimostrato vicinanza. E qualcuno gliel'ha pure ricordato, quel sogno che custodisce nel cassetto: diventare, un giorno, il presidente dell'amata Juventus. Nessuno 'sgambetto' pronto al cugino Andrea, sia chiaro. Ma un obiettivo. Assolutamente futuribile. Che parte con l'ultima collaborazione: assoldato anche CR7 per la sua Indipendent, qui per saperne di più.