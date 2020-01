Lapo Elkann, in vista del giorno della memoria che si celebra il 27 gennaio, invita la Lega Serie A a seguire l'esempio della Premier League inglese per affermare un chiaro NO al razzismo: "Il 27 gen. sarà #HolocaustMemorialDay. Le star della premierleague dicono NO AL RAZZISMO. SerieA, Bundesliga e Liga, altre leghe e squadre di calcio del mondo dovrebbero seguire questo BUON esempio: dobbiamo diffondere AMORE e PASSIONE. L'odio e il razzismo distruggono tutto".