Mamma Dolores resta in terapia intensiva: la signora Ronaldo, colpita in mattinata da un ictus, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Madeira, dove ancora adesso è chiaramente sotto stretta osservazione dei medici. Risponde, è cosciente, ma resta una situazione da non sottovalutare. Cristiano è volato da Torino per stare con lei, e in tanti hanno dimostrato comprensione e vicinanza per l'accaduto. Anche Lapo Elkann, attraverso il suo profilo Twitter, ha scritto al fuoriclasse portoghese: "Con tutto il mio cuore, sono vicino a te e alla tua famiglia, unisco le mani e vi mando amore, energia e positività in questo momento difficile".